Aggredito l’arbitro in Turchia | la dura reazione di Gianni Infantino

(Di martedì 12 dicembre 2023) Continuano ad arrivare le durissime reazioni dopo l’episodio shock indell’aggressione nei confronti di un arbitro. “Non c’è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro o fuori dal campo. Gli eventi che hanno seguito la partita di Süper Lig turca tra MKE Ankaragücü e Çaykur Rizespor sono totalmente inaccettabili e non trovano posto nel nostro sport o nella nostra società”. Sono le dichiarazioni del Presidente della Fifasull’aggressione alHalil Umut Meler. “Senza direttori di gara non c’è calcio. Gli arbitri, i giocatori, i tifosi e il personale devono essere al sicuro per godersi il gioco e chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rigorosamente attuato e rispettato a tutti i livelli”, conclude.