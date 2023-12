Agcom sanziona Google e Twitch per pubblicità gioco d’azzardo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Rispettivamente per 2.250.000 euro e 900.000 euro. Archiviato invece il procedimento nei confronti di TikTok Technology L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni hatoIreland Ltd. per 2.250.000,00 euro eInteractive Germany GmbH per 900.000,00 euro per la violazione del divieto didel. Le sanzioni sono "ai sensi dell’articolo 9