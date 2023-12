“Adesso così” Mirko | nuova vita dopo il Grande Fratello | c’è l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) PerBrunetti l’avventura alè finita sabato scorso. Ha clamorosamente perso al televoto e lasciato quindi nella Casa le sue ex fidanzate, Perla e Greta. Ma è già tornato, anche se per una visita. Nella diretta di lunedì sera rieccolo in salone per un confronto con Perla e probabilmente ci sarà anche nella prossima, quando invece affronterà Greta. In generale l’ormai ex concorrente ha detto di essere rimasto deluso dal loro comportamento. E le ha anche incolpate della sua uscita di scena. “Mi è dispiaciuto vedervi parlare delle mie cose, di me nel momento in cui sono uscito – ha spiegato dallo studio di Alfonso Signorini – Da persone mature era meglio farlo quando ero lì. Non ho la possibilità di parlare con voi ed esprimere i miei disappunti. Non ero entrato per scegliere. Siete arrivate voi due a rovinare il ...