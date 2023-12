“Addio al calcio!” | pronto l’annuncio | l’ex campione della nazionale e della Juve si ritira

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una delle leggende del calcio italiano ha deciso di mettere fine alla sua carriera.ha gelato i tifosi. Dopo anni trascorsi in mezzo al campo, tra botte più date che ricevute, sembra che per Giorgio Chiellini sia arrivato il momento di appendere i cosiddetti scarpini al chiodo. Noto per la sua grinta, determinazione e straordinaria abilità difensiva, l’esperto difensore ha segnato un’epoca nel calcio italiano, diventando un nome inossidabile nella storiantus. I suoi 561 match disputati con la maglia bianconera testimoniano l’impegno incessante e la dedizione che ha dimostrato nel corso degli anni. La sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo ha lasciato i tifosi increduli e commossi. I 9 Scudetti consecutivi conquistati con lantus, oltre a 5 Supercoppe Italiane e 5 ...