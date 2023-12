Acqua verde | il sospetto sul liquido usato dagli eco-teppisti | si rischia un disastro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si chiama fluorescina sodica e normalmente viene impiegataidraulici per individuare le perdite. Nel caso di cui trattiamo, invece, un gruppo di pazzi ha deciso di buttarne secchiate nelle acque dei fiumi italiani, nei Navigli di Milano e nei canali di Venezia. «Tutti gli esperti concordano, è innocua», sostengono gli attivisti di “Extinction Rebellion” in un comunicato diffuso ieri pomeriggio (sì, questa gente ha anche un ufficio stampa con cui pubblicizza i suoi reati. Evidentemente gli arresti non sono bastati a chiarire la situazione). In realtà sul fatto che sia atossica ci sono già state in passato polemiche. A Strasburgo, per esempio, sindaco e cittadini avevano segnalato la comparsa di decine di pesci morti nel fiume Lauch dopo il blitz. E comunque basta dare un'occhiata alle informazioni fornite dal produttore della fluorescina ...