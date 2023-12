A Vicenza la 95^ Adunata nazionale degli Alpini | Zaia | “Attendiamo 500 000 persone”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 dicembre 2023)– “Il 10, 11 e 12 maggio 2024 sarà ospitata ala 95^, una manifestazione fortemente identitaria per la terra veneta, patria delle penne nere e dell’tà. L’torna aper la seconda volta (la prima fu nel 1991). Sarà una vera festa di popolo, in cui la Regione sarà protagonista anche all’interno del Comitato d’Onore, la cui costituzione abbiamo firmato oggi a Venezia. Da oggi si parte:500.000, con l’overbooking negli hotel di tutto il territorio, e noi ci saremo, accanto aglie a chi li ama come portatori di pace, angeli del soccorso, vera forza del ...