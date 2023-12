“A Perla l’ha detto all’orecchio” Mirko torna al Grande Fratello e dice una cosa | si è sentito

Leggi su tuttivip

(Di martedì 12 dicembre 2023) La tanto decantata teoria dei Perletti e di tantissimi altri telespettatori connessi tra Twitter ed Instagram è stata ufficialmente smontata ieri sera con l’entrata diBrunetti al2023. No non èto di nuovo in gioco come si credeva, era solo là perVatiero. Qual è la loro promessa segreta. Lei sperava di poterlo salutare a dovere, come avrebbe desiderato. La settimana scorsaBrunetti è stato eliminato dal2023 con grandissima sorpresa di tutti, essendo il protagonista della dinamica di punta. Il motivo? La non-scelta tra le due ex fidanzate. Ma cos’ha sussurrato aVatiero?ha ...