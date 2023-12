A Genova My name is Luca Ballata per Vialli per ricordare il campione

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - Si terrà l'8 gennaio, un anno e due giorni dopo la sua scomparsa, la serata benefica "Myisper" fortemente voluta dalla Fondazionee Mauro per celebrare l'indimenticato Gian. L'evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria, si svolgerà al Teatro Carlo Felice die nasce per portare l'ennesimo abbraccio della città al suo, che sarà il protagonista di appassionanti testimonianze e coinvolgenti momenti di intrattenimento. Il format e la produzione dello spettacolo sono a cura di Elastica. A condurre la serata Ilaria D'Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi ...

