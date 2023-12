“A Gaza nessun luogo è sicuro” | il Fatto Quotidiano incontra Medici senza frontiere Segui la diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) A più di un mese dalla chiusura della raccolta fondi per sostenerelanciata dalla nostra Fondazione FQ (che ci ha permesso di destinare alle cure urgenti la cifra considerevole di 153.343,68 euro), vogliamo raccontare alla comunità delcom’è la situazione oggi ae come sono stati impegnati i fondi raccolti. Abbiamo scelto oggi come giorno della nostraperché il 12 dicembre è la Giornata Mondiale della Copertura Sanitaria Universale e mai come in una situazione come quella della guerra israelo-palestinese il problema della copertura sanitaria e dell’emergenza conseguente al conflitto è in primo piano. Ti invitiamo, quindi, are la nostradelle 18:00 per conoscere da ...