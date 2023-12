Prescrizione risarcimento danni, come interromperla senza perdere il diritto al pagamento

...ricomincia a decorrere da zero ma necessita ora di un tempo ben più lungo. Precisamente,10 anni di tempo affinché il diritto al risarcimento danni sancito dalla sentenza si prescriva (...

A che servono questi quattrini, Nello Mascia al Parioli nella commedia di Armando Curcio Spettacolo.eu

Scorza: "AI Act è a rischio, ecco le regole che servono " Agenda Digitale

Patto di Stabilità, Meloni: “La partita è ancora aperta, tutti riconoscono la nostra serietà”

Roma – Anche se il Patto di stabilità non è all’ordine del giorno del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre, per l’Italia resta la questione al centro del dibattito: “Mancherei di onestà intellettual ...

La ricerca Liuc dice che la provincia di Varese migliora ma il declino non si ferma. Servono “Boe bianche”

Presentati per il secondo anno i dati dell'osservatorio della fragilità e dello sviluppo umano in provincia di Varese e non sono buoni anche se in miglioramento. Nasce un progetto anti-povertà ...