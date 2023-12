(Di martedì 12 dicembre 2023) Sono coloro che troppo spesso passano indifferenti sotto lo sguardo di chi li incontra, e che la società odierna identifica con il termine di “invisibili”. Sono ie sono l’immagine di un mondo contrastante, dove da un parte vediamo lusso e spreco e dall’altra una grande, dolorosa povertà che stride tanto più in questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

5 semplici mosse per far sentire un senzatetto meno solo a Natale

Ogni giorno, tutto l’anno, e tanto più in questo periodo di Natale in cui tutti sentiamo più bisogno di calore umano, di amore e di sentirci meno soli, possiamo fare tanto per loro, con delle azioni ...

