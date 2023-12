“4 minuti e 70 secondi” di Daniele Delprato | la storia di un incontro speciale

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 dicembre 2023) «In mano stringeva disegni, bozze, schizzi. Mi chiese cosa ne pensassi. Restai sbigottito. Il giovane aveva talento. Ci separavano due lustri, all’epoca dei fatti. E a dire il vero anche ora. Gli proposi di andare a berci un bicchiere insieme per fare due chiacchiere. Parlava piuttosto male e lo faceva per due ragioni: perché aveva un dente accavallato da nascondere, e poi perché voleva sfuggirti via senza farsi comprendere, rimanendo enigmatico, enfatizzando il proprio fascino Presuntuoso e spavaldo, mi diede l’impressione di esasperare il suo ordine esteriore per minimizzare il disordine interiore, e che la sua serenità fosse solo apparente, per nascondere un equilibrio precario ancora in via di definizione»: “4e 70” è il nuovo romanzo dell’artista e scrittore, in cui si racconta la ...