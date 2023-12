10eLotto | doppietta a Fiumicino | centrati due “6” da oltre 12mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – La fortuna baciaalcon due giocate assolutamente identiche: sei numeri giocati (4, 14, 24, 34, 44, e 54) e tutti e sei indovinati in modalità frequente. Per entrambe le puntate la vincita è quindi stata di 12.500. Nella regione Lazio è stata messe a segno un'altra vincita a Frosinone. In particolare – riporta l'agenzia Agimeg – sono stati portati a casa 15.000grazie a cinque numeri indovinati su sei in modalità frequente.