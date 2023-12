Zlatan Ibrahimovic torna al Milan | Amore senza fine | è la mia casa Ecco che ruolo ricoprirà

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Come recita una canzone di Venditti tanta cara all’ex ad Galliani, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino. Ufficiale l’inizio del terzo capitolo della storia frae il: dopo i due passaggi da calciatore (2010-2012 e poi dal 2020 fino allo scorso giugno), il 42enne ex attaccante svedesein rossonero . Ibra, recita il comunicato della proprietà,...

