Zelensky | l' Ucraina supererà lo stallo degli aiuti americani | Kiev | Se l' Ue non apre all' adesione sarà un errore devastante

Altre News in Rete:

Orban blocca l'Ue sull'adesione dell'Ucraina: ora Bruxelles dovrà dialogare col 'fratello cattivo' che voleva isolare

Se l'Ue si allargasse accogliendo l', saremmo di fronte a una redistribuzione tutt'altro che marginale dei fondi previsti dal bilancio: il Paese di Volodymyrsarebbe infatti uno dei ...

Il sostegno a Kiev non sia messo in dubbio. Ma Zelensky va portato al tavolo a trattare ilGiornale.it

Orban blocca l’Ue sull’adesione dell’Ucraina: ora Bruxelles dovrà dialogare col ‘fratello cattivo’ che voleva isolare

Fino a qualche settimana fa era il ‘fratello cattivo’ da isolare. Le immagini del primo ministro ungherese, Viktor Orbán, lasciato in un angolo, ignorato dagli altri 26 capi di Stato e di governo dell ...

Via il governo Meloni, più bideniano di Biden. Dall’Ucraina a Gaza, basta armi e complicità

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...