Zara | la nuova campagna è una “parodia” della situazione in Palestina?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023), la suapubblicità potrebbe essere una “morte dei Palestinesi a Gaza. Purtroppo, non sarebbe nemmeno la prima volta… Il rivenditore di abbigliamentosi trova invischiato in una crisi dopo il rilasciosua ultimapubblicitaria, intitolata “The Jacket”. La, volta a mettere in risalto la versatilità del capo, ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica a causa di immagini controverse che ricordano il genocidio di Gaza. Le giustificazioni diafferma che il focusè sul design, ma le immagini raffigurate hanno scatenato un forte contraccolpo. I social media sono esplosi di condanna mentre gli ...