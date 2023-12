(Di lunedì 11 dicembre 2023) Statue di corpi umani avvolti nel cellofan nell'ultimapubblicitaria del colosso spagnolo, che finisce nell'occhio del ciclone delle polemiche. Quale fosse l'intenzione originaria è tema del dibattito, che ha spaccato in due l'opinione pubblica

News su Zara e la campagna incriminata: cosa c'entra la guerra tra Israele e Palestina?

Altre News in Rete:

Zara, campagna ritirata dopo le proteste social: "Quei manichini offendono vittime a Gaza"

, marchio di moda conosciuto in tutto il mondo, ha ritirato dal suo sito e dalle applicazioni unapubblicitaria che ritraeva manichini con arti mancanti. La decisione è stata presa dopo l'...

Zara, la nuova campagna pubblicitaria fa infuriare i social - Luce 11 Luce

Manichini dentro sacchi di plastica, campagna di Zara nella bufera per i riferimenti a Gaza Fanpage.it

Zara ritira pubblicità da sito web dopo appelli a boicottaggio per Gaza

MADRID/LONDRA (Reuters) - Zara ha ritirato dalla front page del suo sito web e della sua app una campagna pubblicitaria che raffigurava manichini con arti mancanti e statue avvolte in lenzuoli bianchi ...

Il boicottaggio di Zara da parte del mondo arabo

Seguendo così l'estetica, reale, della proposta per la campagna, dando spazio a questa "nuova realtà" per la giacca come tipologia di abbigliamento che nasce dalla mano di quest'ultima collezione ...