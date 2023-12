Zangrillo | rinnovo contratto per 13 640 dirigenti Funzioni locali

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Aran e sindacati hanno sottoscritto, al termine di una complessa trattativa, ildeidelle. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo, esprimendo "grande soddisfazione per la firma deldella tornata 2019-2021, che si avvia così verso la conclusione".L`accordo riguarda in particolare i circa 13.640di Regioni ed enti- nonché segretari comunali e provinciali edel ruolo amministrativo, tecnico e professionale della sanità - e prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ...