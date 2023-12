Zamora ci crede | «La Real Sociedad punta il primo posto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Jesus Maria, bandiera della, ha parlato a Tuttosport della sfida all’Inter di domani in Champions League Jesus Maria, bandiera della, ha parlato a Tuttosport della sfida all’Inter di domani in Champions League. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Con la mentalità di oggi lavorrà vincere a San Siro, non pareggiare.no al: significherebbe avere un ottavo più morbido. La squadra sta giocando bene in Liga, ma credo si sia espressa meglio in Champions. Concludere il girone davanti all’Inter, sarebbe prestigioso per il club». GIOCATORE DELL’INTER PREFERITO – «Thuram. A San Sebastian ha cambiato la partita. Ho visto svariate gare ...