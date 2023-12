Yonatan Shay | “Questa è la nostra terra e da 3000 anni”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Parla il leader principale del movimento sionista, colono di Hebron che non ne può più: “A Gaza muoiono solo i terroristi…” Una guerra che non finisce mai. Che durerà all’infinito, anche se Israele sta facendo di tutto per portare avanti una battaglia radicale per sradicare una volta per tutte Hamas e tutti quelli che lo seguono. Per questo chi è di religione ebraica esorta ad andare avanti, poi ci sono quelli integralisti che non guardano in faccia nessun palestinese, chi invece cerca di riflettere. Poi c’è, colono di Hebron, ma più specificatamente, il direttore dell’ufficio di pubbliche relazioni di Im Tirtzu, il più grande movimento sionista in Israele.è anche il leader di un movimento sionista e promuove i “valori del sionismo nella società israeliana e formare una nuova generazione di dirigenti statali: ...

Altre News in Rete:

Tra i sionisti di Hebron: "Questa terra è nostra da 3000 anni, a Gaza muoiono solo dei terroristi"

è lì, a pregare. È il direttore dell'ufficio di pubbliche relazioni di Im Tirtzu, il più grande movimento sionista in Israele. Movimento extraparlamentare fondato nel 2006 da ...

Tra i sionisti di Hebron: “Questa terra è nostra da 3000 anni, a Gaza muoiono solo dei terroristi” La Stampa

### Morning note: economia e finanza dai giornali Il Sole 24 ORE

Tra i sionisti di Hebron: “Questa terra è nostra da 3000 anni, a Gaza muoiono solo dei terroristi”

Yonatan Shay, colono e direttore del movimento: «La Cisgiordania ci appartiene. Dovremmo avere il coraggio di annettere tutto, non esiste alcuna soluzione con ...

Entebbe hostage: ‘It’s not easy to come back’

I was six years old when I was captured by terrorists during the Entebbe hostage crisis, and Emilia Aloni, who was just released, is the same age. I can’t get her out of my head,” Shay ...