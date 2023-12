WWE NXT Deadline 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che è tornata con un nuovo Premium Live Event,. Lo show si è tenuto dalla Total Mortgage Arena di Bridgeport, Connecticut. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito con la nostra analisi. I i KICK OFF PRE SHOW I ONE ON ONE MATCH Nathan Frazer vs Axiom (10:50) L’unico match del kickoff, un incontro decisamente ad alto tasso tecnico e spettacolare tra Nathan Frazer e Axiom. Un inizio davvero importante per lo show data la bravura di entrambe le superstar. Dopo una prova importante per entrambi, nel finale è stato Axiom a trovare (con merito) il pin vincente sul suo avversario. Bello il gesto di rispetto finale tra di loro. Winner: Axiom (8 / 10) I MAIN SHOW i ONE ON ONE MATCH Dominik ...