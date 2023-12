WWE | Nuovo aggiornamento sui biglietti di Elimination Chamber | numero altissimo di tagliandi venduti

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo il madornale errore di valutazione del Wrestling Observer, rettificato ieri in serata, il report di PWInsider aumenta vertiginosamente ildirealmente per, il secondo premium live event dell’anno in casa WWE. Dopo l’errato report di soli 8.000, la rettifica di Dave Meltzer (“più di 30.000“) sarebbe anch’essa decisamente sottostimata. PWInsider ha infatti confermato che sarebbero più di 45.000 igià staccati per il grande show in programma a Perth. Ma non solo, visto che la WWE avrebbe informato gli atleti di cominciare a “spingere” con la promozione, anche personale tramite i propri canali social. L’obiettivo della federazione è ovviamente ...