WWE | Mace e Mansoor tornano a lottare dopo il licenziamento

(Di lunedì 11 dicembre 2023)sono stati licenziati dalla WWEla fusione di quest’ultima nel grande marchio di TKO. Al duo si è aggiunta prontamente una lista di altri wrestler “congedati” come Dph Ziggler, Mustafà Alì, Elias, Dana Brooke e Shelton Benjamin. Lo scorso 10 Dicembre, in occasione di un evento promosso dalla DPW al Durham convention center di Durham in North Carolina,sono tornati a competere su un ring di wrestlingildalla WWE, trasgredendo la regola di non competizione di 90 giorni successiva alla risoluzione del loro contratto. Clausola infranta La Compagnia di Stamford ha il vezzo di obbligare i lottatori licenziati a non esibirsi su un ring di Wrestling per i successivi 90 giorni dal termine del loro rapporto di ...

