WWE | In scadenza diverse clausole di non competizione | via libera per tantissimi degli ultimi licenziati

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il prossimo 21 dicembre scadrà la clausola di nondi 90 giorni per tutti gli atleti del main roster lasciati a casa nell’ondata di licenziamenti dello scorso settembre in casa WWE. Diversi i nomi altisonanti, con diversi di loro che hanno annunciato già la loro prima apparizione nelle indy. Ecco, qui di seguito, la lista dei prossimi atleti “liberi” di tornare ad esibirsi: On December 21, the following names will be free to sign with any wrestling promotion of their choosing: Mustafa Ali Aliyah Shelton Benjamin Rick Boogs Dana Brooke Dabbo-Kato Elias Quincy Elliot Yulissa Leon Mace Mansoor Riddick Moss Matt Riddle Shanky Top Dolla Dolph Ziggler I nomi più importanti sono sicuramente Shelton Benjamin, Dolph Ziggler, Matt Riddle, Elias e Mustafa Ali. Impact Wrestling, prossima al ritorno con il nome ...