WWE | Dominik Mysterio “nero” di rabbia | anche sui social Cosa succederà nel Judgment Day?

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo la sconfitta di NXT Deadline e la perdita, a favore di Dragon Lee, del North American Championship,è subito sembratodi, commentando a caldo (in maniera dura) contro i suoi compagni nelrei di averlo abbandonato, causandone la sconfitta. Questo commento piccato di Dirty Dom non sarà passato inosservato ai suoi “partner” nella stable, come detto assenti sabato in quel di Deadline.si riunirà con i suoi compagni e con Rhea Ripley stanotte, a Raw, e vedremo quale saranno le conseguenze di questi comportamenti. Ad aggiungere pepe alla questione, l’ormai ex North American Champion ha tolto le foto del profilo e di copertina dei propri, sostituendole con un ...

