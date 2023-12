WWE | Aggiornamenti sullo status di AJ Styles

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AJè uno dei veterani più importanti della WWE. Arrivato come un “indy darling”, il Phenomenal One si è subito imposto come uno degli atleti di punta della compagnia, vincendo il WWE Championship pochi mesi dopo il suo debutto. Il wrestler, però, non è più una presenza regolare nelle card della federazione: è da qualche tempo, infatti, cheviene impiegato con il contagocce. In passato, alcuni problemi fisici hanno impedito ad AJ di performare al meglio, mentre nell’ultimo periodo sembra che il team creativo della WWE non abbia piani definiti per lui. Secondo Mike Johnson del PWInsider,dovrebbe tornare a breve in WWE: stando al report, infatti, il wrestler potrebbe rientrare “da un momento all’altro”. Johnson, inoltre, ha aggiunto chesarebbe dovuto tornare tre settimane fa, ma non ...