Wp | “Israele ha utilizzato armi al fosforo bianco nel sud del Libano Ecco le prove” Usa | “Preoccupati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha usato munizioni alfornite dagli Stati Uniti in un attacco di ottobre nelmeridionale, ferendo almeno nove civili. È quanto emerge da un’inchiesta del Washington Post che ha svolto verifiche sui frammenti di proiettili trovati a Dheira, un piccolo villaggio del sud, confermando così le denunce diffuse nelle settimane scorse su crimini di guerra contro i civili commessi da Tel Aviv oltre il suo confine nord. Tra i nove feriti nell’attacco israeliano a Dheira, almeno tre erano stati ricoverati in ospedale, di cui uno in gravi condizioni. Anche il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha commentato la notizia affermando che gli sono “”. Già Amnesty International aveva affermato che tra il 10 e il 16 ottobre l’artiglieria israeliana ...