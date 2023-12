Wozniacki | “Non sono troppo lontana dalle migliori | senza pressioni gioco un tennis più libero”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Carolinesi è raccontata al podcast di The AO Show, commentando il suo imminente ritorno in Australia dopo il ritiro daldi un paio di anni fa: “È davvero fantastico avere un’altra possibilità di giocare in Australia. Quando miritirata nel 2020, pensavo davvero che quello sarebbe stato il mio ultimo torneo, la mia ultima partita. C’era un motivo per cui avevo deciso di smettere in Australia: perché è molto speciale per me. Ma tre anni dopo ho capito che ho ancora qualcosa da dare a questo sport, mi sento ancora abbastanza giovane per avere un’ultima possibilità“. “Avevo bisogno di una pausa dopo aver giocato per così tanti anni e non mi mancava affatto colpire le palline. Poi all’improvviso ho pensato: ‘Wow, mi manca colpire una palla in modo pulito. Andiamo là fuori a sudare in campo’. Era una mentalità ...