Volley | Serie A1 femminile 2023 24 | Scandicci batte Novara 3-1 e si prende il terzo posto in classifica

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nel posticipo dell’undicesimo turno diA1 dila Savino Del Benesupera 3-1 l’Igor Gorgonzolae siilindietro a Conegliano e Milano. Primo set senza storia, che la formazione toscana guida dall’inizio alla fine senza la minima opposizione e chiude addirittura 25-11. La compagine guidata da Lorenzo Bernardi, orfana della sua stella Akimova, si rinel secondo parziale, che scorre via in grande equilibrio. Antropova e Zhu Ting da una parte e Buijs e Bosetti dall’altra danno vita ad un grande duello incrociato, che si conclude a favore di. La Savino Del Bene infatti vince ai vantaggi anche il secondo set, 28-26, e sale ...

