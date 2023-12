Vladimir Luxuria | finalmente svelato il nome di colui che fa battere il suo cuore | la verità sulla sua dolce metà n

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 dicembre 2023) È tempo di amore per! Durante una recente intervista a Verissimo, l'attivista ha parlato apertamente del suo nuovo amore. Ecco tutti i dettagli su questo romanzo che ha stupito e commosso molti.: attivista, artista e ora... innamorata?, amata attivista e figura pubblica, hadi avere un nuovo amore. Durante un'intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha confessato che il suobatte per una persona molto speciale. Nata nel 1965 con ildi Wladimiro Guadagno,ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti e i valori della comunità LGBTQIA+. Oltre ad essere stata deputata, ha ...