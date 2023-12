Vittorio scatena il panico al Grande Fratello | si è messo sulle tracce di Mirko

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella Casa delsi fatica a credere all’uscita diBrunetti dalla Casa:si intrufola nel tugurio e fa una richiesta PeMenozzi e il resto della casa delsi fatica a credere all’uscita dal gioco diBrunetti. L’imprenditore ed ex fidanzato di Perla Vatiero e Greta Rossetti è stato eliminato dal gioco lo scorso lunedì, battuto nella votazione da Anita Olivieri, la cui permanenza nella casa più spiata d’Italia hato grandi polemiche. E sul web ha iniziato a circolare una curiosa teoria secondo la qualenon avrebbe mai realmente lasciato la Casa. Eha deciso di chiudersi in tugurio e verificare sefosse ...

Altre News in Rete:

SOCIAL ALL'ATTACCO DI GUCCI IN GALLERIA: Alberi di Natale, meglio tradizionali o alternativi La moda scatena le polemiche

Meglio seguire la tradizione, come ha fatto per tanto tempo Swarovski con il suo abete sfavillante di cristalli in GalleriaEmanuele e sta facendo anche per certi versi Valentino a Londra da ...

GF, la frase di Mirko su Vittorio scatena il putiferio: "Non mi appoggio dietro come lui" (video) Today.it

Gucci accende il suo albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele: sui social si scatena la polemica IL GIORNO

Il paradiso delle signore 8: Botteri, un bambino e una vecchia lettera… | Anticipazioni

Al Paradiso delle Signore non ci si annoia mai e il periodo di Natale è sempre uno dei più produttivi al grande magazzino milanese, ma soprattutto è uno ...

Danni al Cicerone luminoso. Furioso il sindaco Vittorio Sgarbi

L'opera di Marco Lodola inaugurata appena dieci giorni fa. Le telecamere riprendono la scena: un ragazzo si appende al braccio per spezzarlo, non ci riesce e si accanisce sul basamento ...