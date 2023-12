Vittorio e Federico svelano perché non ci provano con Greta

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 dicembre 2023)Menozzi,Massero eRossetti sono i belli single della Casa del Grande Fratello eppure fra loro non sembrerebbe esserci altro al di là dell’amicizia.ha confessato ai suoi compagni d’avventura di provare una forte attrazione perma che non ci provala vede molto interessata a. Quest’ultimo invece, a domanda diretta di Garibaldi, ha risposto che non ci proverebbe con lei per non rovinare “l’affetto fraterno” che si è creato. “Che brutto!” – la reazione di– “Questa è la risposta che dai quando non ti piace una persona!“. “Mi piaci un sacco ma ci dobbiamo conoscere meglio” la replica di. “Mi è già venuta la secchezza cambiamo discorso” ha chiuso lei. A ...