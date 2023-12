Violenza sulle donne | il report della polizia | in calo le denunce di stupri e maltrattamenti Crescono gli ammonimenti dei questori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dall’inizio dell’anno sono 110 leuccise, di cui 91 in ambito familiare o affettivo,59 quelle uccise da partner o ex partner. Il quadro, in continuo aggiornamento visto che l’ultimo femminicidio è di pochi giorni fa, emerge dalpresentato in mattinata dalla Direzione CentraleCriminale dal titolo “Il Punto-Il pregiudizio e lacontro le”. Nel 2022, levittime di omicidio commesso dal partner o ex partner sono state il 58% di quelle uccise in ambito familiare/affettivo mentre, nel 2021, raggiungevano il 70%. Nei primi nove mesi del 2023 la percentuale sale al 65%, contro il 59% registrato nell’arco temporale corrispondente del 2022. Gli autori di omicidio volontario, per il 73% italiani, nell’85% dei casi ha un’età superiore ai 30 anni, e il 59% ...