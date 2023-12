Violenza sulle donne | danneggiata la panchina rossa alla Sapienza di Roma

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 11 dicembre 2023)lacontro lainaugurata all'università ladi. Un gruppo di circa 50 persone appartenente all'area antagonista ha protestato contro l'evento “Amami e basta”, organizzato all'Ateneo e alcuni hanno danneggiato laallestita in piazzale della Minerva. Gli agenti della Digos avrebbero già riconosciuto i responsabili che saranno denunciati.Smontata e gettata viaA quanto si vede pubblicato su Instagram da Zaum(Zone Autonome Università e Metropoli), laè stata smontata e gettata via in un cestino della spazzatura. A inaugurarla, attorno alle 10 di stamattina, erano stati il sindaco Roberto Gualtieri ...