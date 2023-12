Violenza di genere | 109 donne uccise dall’inizio dell’anno | il 64% aveva più di 45 anni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Lein Italia fino al 3 dicembre sono state 109, di cui 90 in ambito familiare o affettivo. Tra queste, ben 58 sono quelleda partner o ex partner. I dati emergono dal report Il Punto-Il pregiudizio e lacontro le, elaborato dal Servizio Analisi Criminale, attraverso la banca dati delle forze di polizia. Il report sui femminicidi e ladiè stato presentato questa mattina a Roma. La percentuale divittime di omicidio commesso da partner o ex partner è stata del 65% nei primi nove mesi del 2023, quota in aumento rispetto al 58% del 2022 e in calo rispetto al 70% del 2021.di, lein Italia nel 2023 In ...