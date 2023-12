Villa Campari di Silvio Berlusconi non sarà venduta

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - "Per noi sarebbe stato un grande dispiacere, ma fortunatamente non cinessuna vendita di". Lo riferisce parlando con l'Agi, il sindaco di Lesa Luca Bona. Il sindaco racconta di aver appreso dalla famigliache, contrariamente a quanto si era detto precedentemente, non è in programma la cessione della grandecheaveva acquistato a Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. La dimora in provincia di Novara faceva parte del patrimonio diretto del Cavaliere , comeDue Palme a Lampedusa, le ville ad Antigua e oltre un centinaio di appartamenti nel Milanese.la comprò nel 2008 ed amava soggiornarvi. A decidere di non vendere...