Vietnam | tour di una linea metropolitana costruita dalla Cina

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pechino, 11 dic – (Xinhua) – Seguite il corrispondente di Xinhua Lin Hao in unsu unadellain, che rappresenta un progetto di cooperazione simbolico tra i due Paesi nel campo delle infrastrutture, con il fine di costruire insieme la Belt and Road Initiative. Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

Vietnam: 660mila visitatori al parco Phong Nha - Ke Bang

...di amministrazione del parco e riportato suPlus i risultati raggiunti sono da riferire alle varie misure adottate, tra cui l'ideazione di nuovi prodotti e servizi turistici come il...

L'Asian Poker Tour a dicembre in Vietnam per 2,5 milioni $ in palio GiocoNews.it

“Guida turistica per innamorarsi”, romantico Vietnam con i luoghi “set” del film su Netflix ilmessaggero.it

Asian Poker Tour: main sospeso al Day4 e rimborsi in Icm, c’era anche Enrico Mosca

Sospensione forse per problemi normativi e rimborsi ai player rimasti in gioco al Day4 (in 47) all'Asian Poker Tour: Enrico Mosca è uscito poco prima dei premi.

Vietnam: 660mila visitatori al parco Phong Nha - Ke Bang

Il parco nazionale Phong Nha - Ke Bang, dal 2003 patrimonio naturale mondiale Unesco, situato nella provincia di Quang Binh, nel Vietnam centrale, ha accolto nel 2023 più di 662.000 visitatori, di cui ...