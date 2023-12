VIDEO TUTORIAL | Concorso scuola 2023 | come fare la domanda | tutti i passaggi spiegati passo dopo passo

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al via le domande per inoltrare ladi partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami per l’accesso a posti di insegnamento (comuni e di sostegno) nelladell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Per l’invio delle domande occorre accedere al portale www.inpa.gov.it L'articolola