VIDEO – Thuram si improvvisa DJ | modello e non solo per il Natale dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Secondo episodio deidi. Questa volta il protagonista è, che per promuovere il regalo per le feste finisce a fare diversi altri ruoli. MULTIUSO – Marcusbuono nonper gol e assist, ma anche per ildi. Tikus è il prescelto del secondo episodio di Christmas in the Making, la serie scelta dalla società per le festività. Nella circostanza passa da DJ afino a suonatore, per promuovere un regalo. Di cosa si tratta? Per saperlo basta guardare ilsottostante con la puntata intera. Episodio 2 tratto dal canale YouTube ufficiale della società. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...