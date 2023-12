Viaggio ad Aruba | ma scordatevi i fenicotteri

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tramonti ipnotici, un parco pieno di sentieri orlati di cactus e piscine vulcaniche, immersioni al cardiopalma tra relitti e tartarughe, sport acquatici e la spiaggia più bella dei Caraibi:ha dalla sua ottimi argomenti per meritarsi una vacanza tra le sue acque cristalline. Non da ultimo il fatto che il clima è mite tutto l’anno e, essendo fuori dalla rotta degli uragani, è benedetta da giornate soleggiate e piogge scarse che, quando occasionalmente ci sono, vengono salutate dagli abitanti come “liquid sunshine”. Sarà per questo che la chiamano “One Happy Island", oppure perché il business, che si regge per il 90 per cento sul turismo, ha portato la disoccupazione a livelli bassissimi e un generale benessere sull’isola. Vuoi per questo, vuoi per il clima, la sensazione di serenità che si respira adpervade chi arriva non appena si mette ...