Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 11 dicembre 2023)DEL 11 DICEMBREORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1NAPOLI SI RALLENTA PER LAVORI TRA BIVIO A24 E BIVIO A1 DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI CODE A TRATTI NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral