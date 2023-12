Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)DEL 11 DICEMBREORE 9.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E VIA DEI RITULI IN DIREZIONESUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA EFIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO I INCOLONNAMENTI DA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...