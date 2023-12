Via il governo Meloni | più bideniano di Biden Dall’Ucraina a Gaza | basta armi e complicità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il fallimentaredi Giorgia, Salvini & C. tra incendi, inondazioni e miseria, ha fondamentalmente tre scopi. Primo, realizzare in modo del tutto spudorato gli interessi della combriccola di imprenditori legati alle forze politiche che li sostengono, con particolare riguardo alle attività esercitate in prima persona da questo o quel ministro o alto dignitario del vero e proprio regime che si va delineando a tinte sempre più fosche. Secondo, tentare di portare avanti una forzatura autoritaria che liquidi ogni funzione riequilibratrice e di controllo democratico svolta, in conformità al dettato costituzionale da Parlamento, magistratura e Presidente della Repubblica, non senza sdoganare, sia pure per il momento in modo larvato, il fascismo, inteso come ideologia e prassi violenta della classe dominante, come ideologia di riferimento. ...