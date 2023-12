Vi racconto il futuro dell’università italiana ai tempi dell’IA Scrive da Empoli I-Com

Leggi su formiche

Negli anni Sessanta, l'economista statunitense William J. Baumol introdusse un concetto che ci aiuta tuttora a capire gli impatti dell'innovazione sull'economia (e i mancati riflessi sul Pil). In particolare, notò che i salari nei settori a bassa produttività aumentano allo stesso ritmo di quelli nei settori ad alta produttività, anche se la produttività rimane stagnante. Di conseguenza, si registra un aumento dei costi di produzione a parità di output nei settori meno performanti, nell'analisi di Baumol lo spettacolo dal vivo. Dove c'è infatti un vincolo evidente: una sinfonia di Beethoven o una commedia di Molière hanno la stessa identica durata da sempre e dunque è ovvio che la produttività dell'esecuzione non possa aumentare. Nonostante ciò e introducendo un'evidente eccezione ...