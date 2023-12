Altre News in Rete:

Verstappen tra RB19 e RB20: 'Ecco dove possiamo migliorare'

... dove si può migliorare L'unica sconfitta dell'anno è arrivata al GP Singapore, e non è un caso: perché è proprio nei circuiti cittadini cheha indicato la debolezza della RB19. Concepita ...

Verstappen tra RB19 e RB20: "Ecco dove possiamo migliorare" Autosprint.it

Verstappen rivela: «Tra 10 anni sicuramente non sarò in Formula 1» Formula1 Web Magazine

Verstappen tra RB19 e RB20: "Ecco dove possiamo migliorare"

L'olandese, nonostante le 21 vittorie in 22 GP, ha indicato delle aree in cui la Red Bull può ancora fare un passo avanti con la RB20, che sarà diretta discendente della dominante RB19 ...

Verstappen fuori portata per Hamilton 'Si sta solo rilassando davanti'.

Lewis Hamilton non si aspetta che la Mercedes sia in grado di raggiungere la Red Bull Racing nella stagione di Formula 1 2024. Per questo, ha visto Max Verstappen "raffreddarsi davanti" troppo spesso ...