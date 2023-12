Veronica Peparini e Andreas Muller | l’annuncio in diretta sulla malattia delle gemelle

Leggi su tvzap

(Di lunedì 11 dicembre 2023) News Tv.sono tornati nel salotto di Verissimo ieri, domenica 10 dicembre 2023. I due hanno raccontato laloro, scoperta poco dopo la prima intervista con Silvia Toffanin. La coppia è tornata quindi nel salotto di Canale 5 per parlare del difficile momento appena trascorso, in cui hanno temuto di perdere unadue bambine. I due hanno spiegato lae come sta andando ad oggi la gravidanza. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, il confronto tra Greta e Perla dopo l’eliminazione di Mirko Leggi anche: “Verissimo”,choc dell’attrice da Silvia Toffanine ...