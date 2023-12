Vault by Vans e Gallery Dept per la rielaborazione del modello Rowler XLT

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La sua rivisitazione della classica Slip-On, ispirata al suo amore per l’iconica Checkerboard diLONDRA – Questa stagione,è orgogliosa di presentare la sua prima product collaboration con Little Simz, un’artista, rapper e attrice poliedrica e in continua evoluzione. Da grande fan della silhouette Slip-On, Little Simz non ha esitato a scegliere questo stile come primo progetto di design con. Il risultato è una rivisitazione della classica Slip-On Checkerboard bianca e nera, ma distorta e remixata con un sottile richiamo al suo logo “Little Simz”. La collaborazione di Little Simz conha preso ufficialmente il via nell’aprile del 2023, quando si è unita alla campagna global del marchio “This is Off the Wall” insieme a skateboardercome Beatrice Domond e Felipe Nunes, che ha ...

