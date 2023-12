Varcaturo | “Lui può cambiare” ma le botte continuano | arrestato 39enne

Altre News in Rete:

Massacrata dal fidanzato in hotel: arriva il papà con i carabinieri e salva la figlia

In pochi minuti i carabinieri hanno raggiunto la struttura ricettiva di, in via Licola ...viene descritto come un ragazzo affettuoso che però quando beve si trasforma. Durante la ...

“Lui può cambiare” ma le botte continuano: Violenza a Varcaturo Punto! Il web magazine

San Marcellino: sale sul cavallo e cade, muore dopo 4 giorni ilmattino.it

Giugliano, si ubriaca e pesta a sangue la ragazza in una stanza d’albergo: arrestato 39enne

GIUGLIANO – Sembrava dovesse essere una serata tra innamorati, si è trasformata, invece, in un incubo. Incubo dal quale è riuscita ad uscire grazie anche all’aiuto del padre. Così una donna vittima di ...

Picchia la fidanzata in hotel e tenta di soffocarla, lei riesce a chiamare il padre: arrestato 39enne

Varcaturo, i carabinieri hanno fatto irruzione nella stanza, dove hanno trovato una 35enne coperta di lividi e graffi; il compagno, 39 anni, è ora ...