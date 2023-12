Usa | addio a un politico e diplomatico protagonista della scena mondiale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Molti lo davano già morto , forse perché la sua presenza nella diplomazia internazionale era tanto evidente ed efficiente, che il suo silenzio è stato interpretato male. Con la morte di Henry Kissinger scompare intanto uno dei personaggi più influenti e controversipolitica internazionale del secolo scorso e senza dubbio uno che ha contribuito a cambiare il concetto di diplomazia moderna. Consigliere per la Sicurezza e Segretario di Stato dal 1969 al 1977 durante le amministrazioni Nixon e Ford, Kissinger ha svolto un ruolo cruciale durante la Guerra fredda. Nel 1973 vinse il Nobel per la pace, eppure nello stesso anno l’amministrazione americana appoggiò il colpo di stato che destituì il presidente cileno Salvador Allende e portò al potere il generale Augusto Pinochet. Successivamente mise in pratica l’Operazione Condor, che avrebbe determinato il futuro ...