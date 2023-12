Urto tra due treni nel Ravennate | Trenitalia | “6 contusi lievi”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo l'fra due– un Frecciarossa e un regionale – avvenuto nella serata di ieri tra Forlì e la stazione ferroviaria di Faenza, nelin Emilia Romagna, "in questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti". Lo riferiscetalia in una nota sul proprio sito internet. "A seguito dell’ci sono stati 6, già soccorsi", spiega ancora la nota. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì. A urtarsi un Frecciarossa e un treno regionale. Dopo lo scontro, la circolazione ferroviaria era stata sospesa in quel tratto per l'intervento dei Vigili ...